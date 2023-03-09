Эстония предлагает вдвое снизить потолок цены на нефть из РФ
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить цену на российскую нефть вдвое - такое решение должно до конца марта принять ЕС и G7
Об этом сообщает EER.ee.
Рейнсалу напомнил, что члены ЕС заявляли о намерении удерживать потолок цен на российскую нефть на 5% ниже средней цены рынка, и этот подход следует реализовать уже в этом месяце.
"В конце января мы договорились, что в марте потолок цен будет пересмотрен. Это поддержали и Большая семерка, и Евросоюз", – утверждает министр.
Изменения потолка цен на нефть из РФ устанавливаются странами Большой семерки. Следующая их встреча, на которой должен обсуждаться этот вопрос, состоится до конца марта.
Украина также настаивает на снижении порога цен до $30-35 за баррель.
- Напомним, по официальным данным российского правительства, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 г. снизились на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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