Соответствующее предложение странам-членам блока направила Эстония, пишет Bloomberg.

Эстония утверждает, что Россия за один день выпускает в Украине столько же боеприпасов, сколько Европа может произвести за месяц. Поэтому ЕС необходимо срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы помочь украинским военным продолжать борьбу.

"Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решения и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году – этого требует серьезность ситуации в Украине. Цена любой задержки очень высока, и она растет с каждым днем", - говорится в документе.

План позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и произвести в течение следующих шести месяцев 1 миллион 155-миллиметровых снарядов, о которых просила Украина, говорится в предложении.

Дополнительные 4 миллиарда евро на совместную закупку боеприпасов могут быть добавлены в существующий Европейский фонд мира ЕС, который используется для возмещения средств странам за их военную поддержку Украины.

В документе Эстония указывает, что в настоящее время Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 000 снарядов за то же время, поэтому сейчас для удовлетворения потребностей Киева потребовалось бы до четырех лет. Между тем Россия выпускает около 20 000 – 60 000 снарядов в день.

Страны НАТО стремятся увеличить производственные мощности и на этой неделе договорились повысить требования к запасам боеприпасов для лучшего планирования потенциального будущего конфликта.