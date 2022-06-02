Эстония позволит работать в стране белорусам и россиянам, пущенным из"гуманитарных соображений", - ERR
Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы, а также срочные виды на жительство гражданам России и Беларуси, пущенным в страну "из гуманитарных соображений"
Об этом сообщили в ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.
Отмечается, что поправки к постановлению о санкциях позволят в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным в МИД российским и белорусским журналистам, например, Associated Press.
Исключение распространяется также на тех граждан, которым департамент полиции и пограничной охраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Из гуманитарных соображений визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину есть реальная угроза их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
- Напомним, беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии. Также государство уже зарегистрировало 25 969 заявлений о предоставлении временной охраны .
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