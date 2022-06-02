Об этом сообщили в ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

Отмечается, что поправки к постановлению о санкциях позволят в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным в МИД российским и белорусским журналистам, например, Associated Press.

Исключение распространяется также на тех граждан, которым департамент полиции и пограничной охраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Из гуманитарных соображений визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину есть реальная угроза их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Напомним, беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии. Также государство уже зарегистрировало 25 969 заявлений о предоставлении временной охраны .

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