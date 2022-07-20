Эстония позволила лишать эстонского гражданства натурализованных иностранцев, воюющих на стороне РФ
Парламент Эстонии принял внесение изменений в Закон о гражданстве, дающее властям право дискреционным решением лишать гражданства человека, получившего эстонское гражданство путем натурализации
Об этом сообщает Европейская Правда.
Согласно нововведению, паспорт может быть аннулирован в случае вступления человека на государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности Эстонии.
К примеру, поправка в закон позволяет лишить эстонского гражданства тех, кто едет воевать в Украину на стороне РФ.
Кроме того, правительство может аннулировать полученное путем натурализации эстонское гражданство, если гражданин был осужден за преступления против человечности или преступления агрессии.
В то же время, если человек идет воевать на стороне Украины, чтобы защищать территориальную целостность, суверенитет и независимость украинского государства, правительство имеет право не лишать его эстонского гражданства, поскольку такая служба в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии.
При этом государство не рекомендует эстонским гражданам воевать за любое иностранное государство, поскольку не может гарантировать защиту в зоне военных конфликтов.
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