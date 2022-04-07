Эстония полностью прекратит импорт российского газа до конца этого года
В правительстве Эстонии договорились прекратить импорт российского газа в страну до конца 2022 года и компенсировать эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу
Об этом сообщает ERR.
В четверг, 7 апреля, Эстония и Финляндия договорились совместно арендовать плавучий СПГ-терминал, который сможет причаливать в обеих странах. Это гарантирует поставки газа в обе страны и уменьшит их зависимость от российского газа.
"Мы должны прекратить покупать газ у путинского режима как можно скорее, потому что вырученные средства используются Россией для финансирования войны против Украины. Мы решили увеличить поставки и создать терминал в Палдиски для хранения сжиженного природного газа. Это возможность не только для Эстонии, но для всего нашего региона, заходить в следующий зимний сезон без какой-либо зависимости от российского газа", – заявила премьер Кая Каллас.
Добавим, принципиальная позиция Эстонии состоит в том, чтобы и в кораблях, которые будут доставлять газ для СПГ-терминала, не было российского газа.
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