Эстония полностью прекратит импорт российского газа до конца этого года

Об этом сообщает ERR.



В четверг, 7 апреля, Эстония и Финляндия договорились совместно арендовать плавучий СПГ-терминал, который сможет причаливать в обеих странах. Это гарантирует поставки газа в обе страны и уменьшит их зависимость от российского газа.



"Мы должны прекратить покупать газ у путинского режима как можно скорее, потому что вырученные средства используются Россией для финансирования войны против Украины. Мы решили увеличить поставки и создать терминал в Палдиски для хранения сжиженного природного газа. Это возможность не только для Эстонии, но для всего нашего региона, заходить в следующий зимний сезон без какой-либо зависимости от российского газа", – заявила премьер Кая Каллас.



Добавим, принципиальная позиция Эстонии состоит в том, чтобы и в кораблях, которые будут доставлять газ для СПГ-терминала, не было российского газа.

Латвия и Эстония сокращают присутствие российских дипломатов в странах из-за полномасштабного вторжения в Украину.

5 апреля стало известно, что Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.