Об этом Рейнсалу рассказал в своем твиттере.

"Террористы высмеивают жертв в Украине. На этой неделе Пригожин направил кувалду в Европарламент после того, как Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его жителей преступления, совершенные в Украине", – сказал он.

Ранее в сети распространили видео якобы казни завербованного заключенного, воевавшего в составе незаконного вооруженного формирования ЧВК "Вагнера". В сентябре этот мужчина решил сдаться в украинский плен. Затем он дал интервью украинскому журналисту, где критиковал режим российского диктатора и заявлял о желании воевать на стороне Украины. Он был осужден на 24 года лишения свободы за убийство человека, а позже получил еще четыре года за неудачный побег. 11 ноября его похитили. По словам "вагнеровца", он потерял сознание и пришел в себя в подвале. После этого мужчину якобы жестоко казнят, разбивая голову кувалдой.

ПАСЕ признала российский режим террористическим.

23 ноября Европарламент проголосовал за признание России государством-спонсором терроризма. Евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены принять меры по инициированию всеобъемлющей международной изоляции РФ, в том числе по членству России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН, и воздержаться от проведения каких-либо официальных мероприятий на территории Российской Федерации.

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