Эстония поддержит Украину в вопросе вступления в ЕС, - спикер эстонского парламента Ратас

Об этом сообщает "Урядовий портал".

"Юри Ратас заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Эстонии, в частности, в вопросе расширения Европейского Союза”, - говорится в сообщении.

Шмигаль подчеркнул, что для украинского общества очень важно получить четкий план европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также ожидается, что Украина будет включена в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО.

Во время встречи Шмигаль поблагодарил главу эстонского парламента за поддержку Крымской платформы и продолжение работы над инициативой в парламентском измерении. По словам премьер-министра Украины, межпарламентское сотрудничество должно являться основой Крымской платформы.

"Значительное внимание к Украине, присутствие наших партнеров здесь и на линии столкновения является сегодня ключевым сдерживающим фактором для агрессора. Мы благодарны за помощь, ставшую вкладом в защиту восточной границы Европы", - добавил Шмигаль.





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