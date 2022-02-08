Эстония поддержит Украину в вопросе вступления в ЕС, - спикер эстонского парламента Ратас
Во вторник, 8 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с председателем Рийгикогу (Парламента) Эстонской Республики Юри Ратасом и обсудил вопросы безопасности и сотрудничество в диджитализации
Об этом сообщает "Урядовий портал".
"Юри Ратас заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Эстонии, в частности, в вопросе расширения Европейского Союза”, - говорится в сообщении.
Шмигаль подчеркнул, что для украинского общества очень важно получить четкий план европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также ожидается, что Украина будет включена в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО.
Во время встречи Шмигаль поблагодарил главу эстонского парламента за поддержку Крымской платформы и продолжение работы над инициативой в парламентском измерении. По словам премьер-министра Украины, межпарламентское сотрудничество должно являться основой Крымской платформы.
"Значительное внимание к Украине, присутствие наших партнеров здесь и на линии столкновения является сегодня ключевым сдерживающим фактором для агрессора. Мы благодарны за помощь, ставшую вкладом в защиту восточной границы Европы", - добавил Шмигаль.
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