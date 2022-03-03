Эстония поддержала заявку Украины на вступление в ЕС
Правительство Эстонии выступает за предоставление Украине ускоренной перспективы вступления в Европейский Союз
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
Она отметила, что Украина чисто европейская страна, ее вступление в ЕС будет приветствоваться его членами.
"Украина – часть Европы, часть нас. Сегодня эстонское правительство утвердило свою официальную позицию по поддержке заявки Украины на вступление в ЕС. Мы должны послать сильный политический сигнал: Украина является европейским государством и принадлежит Европейскому Союзу. Я попрошу европейских лидеров выразить свою поддержку", – говорится в сообщении.
- Напомним, ранее уже сообщали, что Эстония призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для вступления в НАТО.
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