Эстония поддержала заявку Украины на вступление в ЕС

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Она отметила, что Украина чисто европейская страна, ее вступление в ЕС будет приветствоваться его членами.

"Украина – часть Европы, часть нас. Сегодня эстонское правительство утвердило свою официальную позицию по поддержке заявки Украины на вступление в ЕС. Мы должны послать сильный политический сигнал: Украина является европейским государством и принадлежит Европейскому Союзу. Я попрошу европейских лидеров выразить свою поддержку", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее уже сообщали, что Эстония призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для вступления в НАТО.