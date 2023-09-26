Эстония поддержала продолжение временной защиты для украинцев

Об этом говорится в заявлении парламентского комитета по делам ЕС, пишет err.ee.

Глава комитета по вопросам ЕС Лийза Пакоста сказала, что необходимо продолжить помощь, поскольку в Украине уничтожено много жилья, потеряна работа, а население страдает от насилия.

"Многие люди не могут вернуться домой, потому что их дома уже нет, или они вынуждены бежать в убежище ночью. Рийгикогу решил продолжить предоставление временной защиты украинским беженцам от войны - это дает возможность каждой украинской семье самостоятельно решать, нуждаются ли они в дальнейшей временной защите и когда они смогут вернуться домой, ведь сначала нужно построить новые дома, создать рабочие места или даже целые новые поселения", – сказала она.

Комитет заявил, что у беженцев нет возможности вернуться домой. Когда придет время для этого, парламент будет готов оказать помощь.

Депутаты также отметили, что политика может быть продолжена в будущем, но должна быть согласована со всеми странами ЕС. С 2014 года Эстония приняла 50 тысяч человек из Украины, искавших убежище.

Что известно об украинских беженцах в ЕС

В январе этого года ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.

По состоянию на 12 мая статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.

20 июня уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.

13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.

15 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".

19 сентября Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для бежавших от агрессии России против Украины украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

25 сентября правительство Греции сообщило о продолжении действия статуса временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года.