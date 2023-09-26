Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Эстония поддержала продолжение временной защиты для украинцев

Эстония поддержала продолжение временной защиты для украинцев

26 сентября, 2023 вторник
12:44
Общество

Парламент Эстонии подтвердил свою поддержку политики временной защиты Европейского Союза для беженцев из Украины до 2025 года

Об этом говорится в заявлении парламентского комитета по делам ЕС, пишет err.ee.

Глава комитета по вопросам ЕС Лийза Пакоста сказала, что необходимо продолжить помощь, поскольку в Украине уничтожено много жилья, потеряна работа, а население страдает от насилия.

"Многие люди не могут вернуться домой, потому что их дома уже нет, или они вынуждены бежать в убежище ночью. Рийгикогу решил продолжить предоставление временной защиты украинским беженцам от войны - это дает возможность каждой украинской семье самостоятельно решать, нуждаются ли они в дальнейшей временной защите и когда они смогут вернуться домой, ведь сначала нужно построить новые дома, создать рабочие места или даже целые новые поселения", – сказала она.

Комитет заявил, что у беженцев нет возможности вернуться домой. Когда придет время для этого, парламент будет готов оказать помощь.

Депутаты также отметили, что политика может быть продолжена в будущем, но должна быть согласована со всеми странами ЕС. С 2014 года Эстония приняла 50 тысяч человек из Украины, искавших убежище.

Что известно об украинских беженцах в ЕС

В январе этого года ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.

По состоянию на 12 мая статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.

20 июня уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.

13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.

15 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".

19 сентября Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для бежавших от агрессии России против Украины украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

25 сентября правительство Греции сообщило о продолжении действия статуса временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года.

Новости
Мир
ЕС
Эстония
беженцы
Война с Россией
беженцы из Украины
Читайте также:
Анджей Дуда
25 сентября, 2023 понедельник
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
25 сентября, 2023 понедельник
Даже сотня ATACMS на первом этапе существенно снизит стабильность российского обеспечения, - Згурец
Міжнародний кримінальний суд, голова Петр Хофманський
25 сентября, 2023 понедельник
Ордер на арест Путина: РФ объявила в розыск главу Международного уголовного суда
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.53
    Покупка 37.53
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
26 сентября
14:34
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
13:54
Обновлено
РФ держит в Черном море 6 кораблей, среди них 2 ракетоносителя
13:42
От баллистических ракет до танков: Южная Корея провела масштабный военный парад
13:35
хакер
Хакеры из "Киберсопротивления" получили доступ к российскому приложению для военных "Репей"
13:30
Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с "Украинской бронетехникой"
13:30
Евросоюз назвал соцсеть X Маска крупнейшим источником российской дезинформации
13:19
Обзор
Враг за сутки атаковал 11 областей: 9 человек погибли, 18 ранены
13:12
Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО, - Rzeczpospolita
13:11
WhatsApp
С октября WhatsApp не будет поддерживать устройства со старыми версиями Android
13:09
Обновлено
Ночная атака РФ: есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области, объекты в Черкасской и Николаевской областях, пострадали 2 человека
13:02
Зеленский подписал законопроект о возобновлении отчетности политических партий
12:58
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон и Берислав: ранены 4 человека
12:47
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что в ближайшие дни вернется на войну против Украины
12:36
Полиция Киевщины разоблачила схему продажи военным автомобилей, которые привозили из-за границы как гуманитарку
12:27
Передавал врагу схемы железнодорожных маршрутов грузовых эшелонов и данные об энергообъектах: СБУ разоблачила жителя Черниговщины
12:26
ПриватБанк
ПриватБанк изменил стоимость отправки для SWIFT-переводов
12:22
Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека, - BBC
12:13
В Украине обесточены почти 400 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме
12:05
На Черниговщине 2 работника упали в шахту загрузки зерна, один погиб
11:58
"Хотелось бы больше заниматься вопросами возобновления энергосистемы, а не последствиями аудита ДАСУ": Кудрицкий прокомментировал обыски в Укрэнерго
11:58
"[Не]уничтож[аем]ые": в Киеве открыли выставку, посвященную репрессиям украинской интеллигенции начала ХХ века
11:47
Обновлено
С четкими сроками: в посольстве США подтвердили, что прислали Киеву перечень реформ для продолжения поддержки
11:32
Устойчивость критической инфраструктуры выше, чем в прошлом году, многие объекты оборудовали автономными источниками питания, - Укрэнерго
11:03
Специалисты Укрэнерго в два-три раза сократили сроки замены поврежденного оборудования, наш опыт - самый большой на континенте, - Кудрицкий
10:51
"Антитела" отправились в США: совместно с United Help Ukraine на концертах будут собирать средства на 10 тыс. медаптечек для ВСУ
10:51
Северная операционная зона: генерал Наев проверил готовность украинских военных к зиме
10:44
Новая функция каналов в WhatsApp будет недоступна для россиян
10:35
В Херсонской области СБУ задержала священника УПЦ (МП), который торговал оружием
10:35
Обзор
До Рождества Украину могут пригласить в ЕС, кто взорвал "Северный поток" — открытый вопрос. Акценты мировых СМИ 26 сентября
10:23
Spotify
Spotify с помощью ИИ будет дублировать подкасты на иностранных языках голосами авторов
10:22
Из-за атаки РФ по Одесчине не работает пункт пропуска с Румынией, но дроны не пересекали границу
10:00
В Нагорном Карабахе взорвался резервуар с топливом: 20 человек погибли, почти 300 ранены
10:00
Как пережить блекауты и сохранить ментальное здоровье: рекомендации Минздрава
09:56
Из Нагорного Карабаха в Армению выехало более 13,5 тысячи беженцев
09:55
Инфографика
Курс валют на 26 сентября: какова актуальна цена евро и доллара в банках
09:47
Атаки на Черноморский флот РФ: британская разведка оценила способность оккупантов в дальнейшем блокировать украинские порты
09:40
Оккупанты в Луганской области угрожают родителям уменьшением выплат, если дети не получат паспорт РФ до 14 лет, - ОВА
09:35
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
НАТО имеет мало наземных систем ПВО, акцент должен быть на F-16: Згурец о ситуации в воздушном пространстве Украины
09:10
Обновлено
Науседа встретился с украинскими нардепами: пообещал продолжить поддержку и призвал к реформам
09:06
В Мексике в результате паводка погибли по меньшей мере 7 человек, есть пропавшие без вести
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV