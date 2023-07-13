Об этом сообщает CNN.

"Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине столько, сколько это будет нужно. И, конечно, когда больше не будет боеприпасов, кроме кассетных бомб, я думаю, что мы должны предоставить и их. Украина сказала, что они не будут использовать их на тех территориях, где есть мирные жители, они будут просто использовать их, чтобы защитить себя и оттолкнуть Россию в Россию", - сказала Каллас на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Также Каллас выразила свою поддержку вступлению Украины в НАТО. Она сказала, что союзники согласны с тем, что место Украины в конце концов в Альянсе. По словам премьера, окно возможностей для членства Украины может появиться после окончания войны.

"Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет, и мы договорились о практических шагах и путях достижения этого. Так что, если эти условия будут выполнены, окно возможностей откроется, когда закончится война, тогда мы сможем принять Украину в НАТО", - подчеркнула Каллас.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов .

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия .

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский прокомментировал предоставление кассетных боеприпасов от США и заявил, что Украине они нужны для защиты, а России – чтобы убивать мирное население. Он также подчеркнул, что есть определенные недопонимания по поводу деталей, с которыми сталкивается Украина с американскими партнерами.