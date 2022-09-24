Эстония подарит Житомирской области 12 автобусов
Эстония подарит Житомирской области Украины 12 автобусов для восстановления транспортного сообщения во время войны с Россией
Об этом говорится в сообщении МИД Эстонии.
"Надеюсь, что эти автобусы помогут жителям Житомирской области безопасно добраться до места назначения", – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Отмечается, что автобусы Iveco Irisbus обслуживали пассажирские регулярные линии в Эстонии. В субботу в Житомир отправились три автобуса. Еще 9 отправятся туда на следующей неделе.
Рейнсалу объяснил, что Эстония стремится предложить Украине всестороннюю поддержку, в том числе помогая ей восстановить повседневную жизнь, несмотря на войну с Россией.
В начале лета этого года Эстония ответила на призыв Украины выбрать фокусные регионы для помощи в восстановлении. Эстония выбрала Житомирскую область. Автобусы отправляются в ответ на запрос из Житомира.
"Я рад, что в сотрудничестве с несколькими агентствами и компаниями мы можем предложить практическую помощь с автобусами, которые сегодня отправились, поскольку это крайне необходимо", - подчеркнул Рейнсалу.
В июне пять аналогичных подержанных автобусов Эстония отправила в Бучу.
Известно, что Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму более 20 миллионов евро, из которых около 19 миллионов поступило от частного и третьего секторов.
- 24 сентября Эстония присоединилась к иску Украины против России по поводу геноцида. Страна решила воспользоваться положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида и присоединиться к иску Украины против Российской Федерации, поданному в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде.
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