Об этом говорится в сообщении МИД Эстонии.

"Надеюсь, что эти автобусы помогут жителям Житомирской области безопасно добраться до места назначения", – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Отмечается, что автобусы Iveco Irisbus обслуживали пассажирские регулярные линии в Эстонии. В субботу в Житомир отправились три автобуса. Еще 9 отправятся туда на следующей неделе.

Рейнсалу объяснил, что Эстония стремится предложить Украине всестороннюю поддержку, в том числе помогая ей восстановить повседневную жизнь, несмотря на войну с Россией.

В начале лета этого года Эстония ответила на призыв Украины выбрать фокусные регионы для помощи в восстановлении. Эстония выбрала Житомирскую область. Автобусы отправляются в ответ на запрос из Житомира.

"Я рад, что в сотрудничестве с несколькими агентствами и компаниями мы можем предложить практическую помощь с автобусами, которые сегодня отправились, поскольку это крайне необходимо", - подчеркнул Рейнсалу.

В июне пять аналогичных подержанных автобусов Эстония отправила в Бучу.

Известно, что Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму более 20 миллионов евро, из которых около 19 миллионов поступило от частного и третьего секторов.

24 сентября Эстония присоединилась к иску Украины против России по поводу геноцида. Страна решила воспользоваться положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида и присоединиться к иску Украины против Российской Федерации, поданному в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде.

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