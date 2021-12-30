Эстония планирует предоставить Украине ракетные комплексы "Джавелин", гаубицы и противотанковое вооружение
Минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты "Джавелин" и 122-миллиметровые гаубицы.
Об этом сообщает ERR.
Издание отмечает, что перед принятием окончательного решения Эстония должна получить решение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии.
Пеетер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии, сказал, что в условиях концентрации российских войск на границах с Украиной, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку, которую она оказывает с 2014 года.
"Эстония приняла решение на уровне своего Министерства обороны, что мы хотим поддерживать Украину оружием и боеприпасами в сложной ситуации с безопасностью. Мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - заявил Куймет.
Эстония получила ракеты "Джавелин" из США, часть из них купила, а еще одну получила в качестве военной помощи. Стоимость одной ракеты – от 75 до 130 тыс. евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракет. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков "Джавелинов".
- Напомним, 22 декабря в зоне проведения ООС в Донецкой области произошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
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