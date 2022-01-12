Эстония планирует передать Украине оружие и полевой госпиталь, - посол
Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что Эстония планирует поставить Украине самый современный полевой госпиталь для ВСУ и оружие
Об этом он сказал в эфире "Украина 24".
"Мы в Эстонии можем также привезти вам чуть-чуть оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - сообщил Каимо Кууск.
Он подчеркнул, что госпиталь особенный тем, что его можно распаковать или упаковать в течение часа. Посол отметил, что производит госпитали Эстония, а финансирует Германия.
Кроме того, Каимо Кууск отметил, что эстонцы научат военных медиков пользоваться полевым госпиталем.
- Напомним, Эстония намерена предоставить Украине ракетные комплексы "Джавелин", гаубицы и противотанковое вооружение.
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