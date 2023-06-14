Эстония передаст Украине технику и оборудование для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
Спасательный департамент Эстонии отправит в Украину технику и оборудование на сумму почти 457 тыс. евро
Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Отмечается, что передачей оборудования и техники Эстония ответила на международный запрос Украины о помощи в преодолении последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. В Украину поступят шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.
"Сейчас приоритетом является спасение людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так", - заявил генеральный директор спасательного департамента Эстонии. Марго Клаос.
В целом страна отправит в Украину оборудование почти на 457 тыс. евро. Деньги на это выделяет министерство иностранных дел Эстонии.
Как Украине помогли другие страны преодолеть последствия подрыва ГЭС
6 июня российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов.
8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.
Также премьер Британии Риши Сунак сообщил , что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.
9 июня отмечалось , что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий вражеского подрыва Каховской ГЭС.
Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.
Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное