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Эстония передаст Украине технику и оборудование для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

14 июня, 2023 среда
14:18
Война с Россией

Спасательный департамент Эстонии отправит в Украину технику и оборудование на сумму почти 457 тыс. евро

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Отмечается, что передачей оборудования и техники Эстония ответила на международный запрос Украины о помощи в преодолении последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. В Украину поступят шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.

"Сейчас приоритетом является спасение людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так", - заявил генеральный директор спасательного департамента Эстонии. Марго Клаос.

В целом страна отправит в Украину оборудование почти на 457 тыс. евро. Деньги на это выделяет министерство иностранных дел Эстонии.

Как Украине помогли другие страны преодолеть последствия подрыва ГЭС

6 июня российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов.

8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Также премьер Британии Риши Сунак сообщил , что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.

9 июня отмечалось , что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий вражеского подрыва Каховской ГЭС.

Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.

Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.

Мир
Эстония
помощь Украине
Каховская ГЭС
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