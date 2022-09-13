Об этом написал в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников .

13 сентября в Киеве министр обороны Украины после встречи с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром заявил о передаче современного мобильного госпиталя.

"Рад принимать в Киеве великого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они делают сейчас, поставляя украинской армии самую современный мобильный госпиталь, который спасет жизни наших военных и гражданских лиц. Спасибо, друзья!" – написал Резников.

9 сентября Польша предложила европейским странам покупать у нее САУ Krab для Украины. Известно, что 155-миллиметровая САУ Krab весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.

Беспилотные гусеничные бронетранспортеры Themis, изготовленные эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics, прибыли в Украину.