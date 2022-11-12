Эстония передаст Украине генераторы для преодоления энергетических проблем, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, он заявил, что Эстония передаст Украине генераторы
Об этом Кулеба сообщил в твиттере.
"Разговаривал с моим другом, министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы скоординировали шаги на пути к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - пишет Кулеба.
Также министр поблагодарил Эстонию за ее решение передать Украине генераторы для решения энергетических проблем.
- 28 октября в МВД Эстонии объявили об усилении контроля за беженцами из Украины, чтобы улучшить оказание им социальных услуг и лучше оценить способность Таллинна принимать их в будущем. В эстонском МВД отмечают, что изменения к закону не означают, что украинских беженцев рассматривают как угрозу национальной безопасности страны.
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