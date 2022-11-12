Об этом Кулеба сообщил в твиттере.

"Разговаривал с моим другом, министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы скоординировали шаги на пути к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - пишет Кулеба.

Также министр поблагодарил Эстонию за ее решение передать Украине генераторы для решения энергетических проблем.

28 октября в МВД Эстонии объявили об усилении контроля за беженцами из Украины, чтобы улучшить оказание им социальных услуг и лучше оценить способность Таллинна принимать их в будущем. В эстонском МВД отмечают, что изменения к закону не означают, что украинских беженцев рассматривают как угрозу национальной безопасности страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb