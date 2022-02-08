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Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь

8 февраля, 2022 вторник
16:43
Мир

ВСУ получили от Эстонии мобильный госпиталь Role 2, предназначенный для использования в полевых условиях

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в военной медицине. В то же время мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает пресс-центр Министерства обороны.

Госпиталь произведен в Эстонии. Он предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивает медицинскую помощь на уровне бригады.



Для развертывания и свертывания всех модулей госпиталя требуется 20 минут. Они могут использоваться по одному, а также для оборудования полевого госпиталя.

  • Напомним, Польша передаст Украине легкие 60-мм минометы и ручные 40-мм гранатометы.
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