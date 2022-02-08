Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь
ВСУ получили от Эстонии мобильный госпиталь Role 2, предназначенный для использования в полевых условиях
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в военной медицине. В то же время мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает пресс-центр Министерства обороны.
Госпиталь произведен в Эстонии. Он предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивает медицинскую помощь на уровне бригады.
Для развертывания и свертывания всех модулей госпиталя требуется 20 минут. Они могут использоваться по одному, а также для оборудования полевого госпиталя.
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