Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в военной медицине. В то же время мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает пресс-центр Министерства обороны.



Госпиталь произведен в Эстонии. Он предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивает медицинскую помощь на уровне бригады.







Для развертывания и свертывания всех модулей госпиталя требуется 20 минут. Они могут использоваться по одному, а также для оборудования полевого госпиталя.

Напомним, Польша передаст Украине легкие 60-мм минометы и ручные 40-мм гранатометы.

5 февраля в "Борисполь" прибыли военные транспортники из Британии и США.

Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами.