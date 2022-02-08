Эстония передала Украине треть своих противотанковых ракет Javelin

Об этом 8 февраля заявил глава Рийгикога (Государственного собрания) Эстонии Юри Ратас во время брифинга с спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, передает Интерфакс-Украина.



"Война на Донбассе длится уже 8 лет, это должно быть прекращено немедленно", – сказал Ратас.



Он отметил, что 30 лет назад Эстония обрела независимость и пообещала себе, что никогда не останется наедине со своими проблемами.



"Мы многое сделали для того, чтобы стать надежным союзником и партнером для стран Европейского Союза, чтобы построить наше сотрудничество и стать неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности. Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних", – добавил дипломат.



Также глава ВР Руслан Стефанчук отметил, что некоторые поступки эстонских коллег поражают.



Кроме того, он поблагодарил Эстонию за передачу Украине треть своих "Джавелинов", которые у них есть, для того, чтобы поддержать нашу независимость и демократию.

Напомним, что первый вицеспикер Рийгикога (парламента Эстонии) от Партии реформ Ханно Певкур предлагает запретить российские телеканалы в стране.

Правительство Эстонии проанализировало готовность страны к последствиям в случае возможного нового вторжения РФ в Украину и разработало карту готовности в сфере гособороны.