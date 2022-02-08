Эстония передала Украине треть своих противотанковых ракет Javelin
В Украину поступила треть переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в Эстонии
Об этом 8 февраля заявил глава Рийгикога (Государственного собрания) Эстонии Юри Ратас во время брифинга с спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, передает Интерфакс-Украина.
"Война на Донбассе длится уже 8 лет, это должно быть прекращено немедленно", – сказал Ратас.
Он отметил, что 30 лет назад Эстония обрела независимость и пообещала себе, что никогда не останется наедине со своими проблемами.
"Мы многое сделали для того, чтобы стать надежным союзником и партнером для стран Европейского Союза, чтобы построить наше сотрудничество и стать неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности. Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних", – добавил дипломат.
Также глава ВР Руслан Стефанчук отметил, что некоторые поступки эстонских коллег поражают.
Кроме того, он поблагодарил Эстонию за передачу Украине треть своих "Джавелинов", которые у них есть, для того, чтобы поддержать нашу независимость и демократию.
- Напомним, что первый вицеспикер Рийгикога (парламента Эстонии) от Партии реформ Ханно Певкур предлагает запретить российские телеканалы в стране.
- Правительство Эстонии проанализировало готовность страны к последствиям в случае возможного нового вторжения РФ в Украину и разработало карту готовности в сфере гособороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.76
Покупка 27.76Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.13
- Актуальное
- Важное