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Главная война с Россией Эстония передала Украине треть своих противотанковых ракет Javelin

Эстония передала Украине треть своих противотанковых ракет Javelin

8 февраля, 2022 вторник
11:49
война с Россией FGM-148 Javelin

В Украину поступила треть переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в Эстонии

Об этом 8 февраля заявил глава Рийгикога (Государственного собрания) Эстонии Юри Ратас во время брифинга с спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, передает Интерфакс-Украина.

"Война на Донбассе длится уже 8 лет, это должно быть прекращено немедленно", – сказал Ратас.

Он отметил, что 30 лет назад Эстония обрела независимость и пообещала себе, что никогда не останется наедине со своими проблемами.

"Мы многое сделали для того, чтобы стать надежным союзником и партнером для стран Европейского Союза, чтобы построить наше сотрудничество и стать неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности. Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних", – добавил дипломат.

Также глава ВР Руслан Стефанчук отметил, что некоторые поступки эстонских коллег поражают.

Кроме того, он поблагодарил Эстонию за передачу Украине треть своих "Джавелинов", которые у них есть, для того, чтобы поддержать нашу независимость и демократию.

  • Напомним, что первый вицеспикер Рийгикога (парламента Эстонии) от Партии реформ Ханно Певкур предлагает запретить российские телеканалы в стране.
  • Правительство Эстонии проанализировало готовность страны к последствиям в случае возможного нового вторжения РФ в Украину и разработало карту готовности в сфере гособороны.

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