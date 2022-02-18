Эстония передала Украине снаряды для ПТРК Javelin
В Украину 18 февраля прибыли снаряды для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin
Об этом сообщил эстонский посол Кайма Кууск.
"Javelin только что прибыли в Украину и уже переданы украинским подразделениям. Сделали это с военным атташе. #StandWithUkraine", - написал дипломат.
- Напомним, 11 февраля в Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов.
- 15 февраля Литва направила в Украину военных инструкторов для обучения применению ракетных комплексов Stinger.
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