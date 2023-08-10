Эстония передала Украине партию стрелкового оружия
Правительство Эстонии на заседании 10 августа поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине 150 единиц оружия и боеприпасов к нему
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии .
"Украину необходимо поддержать против продолжающейся агрессии Российской Федерации. Мы вновь нашли способ для Эстонии протянуть руку помощи", – сказал министр обороны Ханно Певкур.
"Российская Федерация не должна извлечь выгоды из агрессии. Для этого сторонники Украины должны ускорить передачу военной помощи, а также улучшить возможности собственного ВПК", - добавил он.
Помощь Эстонии Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония постоянно выделяет финансовую и военную помощь Украине, а также принимает беженцев. На сегодняшний день Эстония оказала Украине военную помощь на сумму более 400 млн евро, или более 1% ВВП.
В январе 2023 года Эстония выделила рекордный пакет тяжелого вооружения , в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма помощи составила более €113 млн.
После подрыва оккупантами Каховской ГЭС Таллинн оперативно оказал Украине помощь в ликвидации последствий техногенной катастрофы. Было отправлено оборудование на 457 тысяч евро.
17 июня правительство Эстонии первым в Европе одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины.
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