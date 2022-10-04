Эстония передала Украине дроны, которые россиянин хотел вывезти для армии РФ
Эстония передала украинским военным дроны, которые в июле этого года россиянин с двойным гражданством пытался вывезти из страны для российской армии
Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.
"Помните "умного" дальнобойщика, который в футболке "Я русский" приехал в Эстонию, чтобы купить дроны для российской армии? Кроме того, что его арестовали и отправили в тюрьму, эстонская полиция изъяла приобретенные дроны и передала украинским военным" , – говорится в сообщении посольства в фейсбуке.
В эстонской полиции сообщили, что "беспилотники все-таки добрались до Украины", но с правильной стороны фронта.
Отметим, в июле суд в Таллине приговорил к четырем месяцам тюрьмы жителя Псковской области Владимира Шилова, задержанного при попытке привезти в Россию из Эстонии дроны, предназначавшиеся для российской армии. Его признали виновным в сознательном и непосредственном содействии акту злости иностранного страны.
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