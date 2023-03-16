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Эстония отправит Украине пакет военной помощи со снайперским оружием и снаряжением для спецподразделений

16 мартa, 2023 четверг
14:30
война с Россией

Эстония объявила об очередном пакете военной помощи Украине, туда войдет снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений

Об этом сообщает издание ERR.

В четверг, 16 марта, чиновники Эстонии сообщили о новом пакете помощи Украине. Он включает в себя полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование.

Общая стоимость военной помощи составляет 494 тыс. евро.

"Вчера (15 марта) вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительное время на поддержку Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена на совместную закупку Европейским Союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", - сказал министр обороны Ханно Певкур,

  • Напомним, в воскресенье, 26 февраля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи. В частности, туда вошли тепловизоры, дроны и автоматы.
Мир
Эстония
помощь Украине
оружие для Украины
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2023, четверг
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