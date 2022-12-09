Об этом сообщает в твиттере посол Украины в Эстонии Марианна Беца .

"Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину. Выражаем благодарность МИД Эстонии, Минкульта Украины и Минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу", - пишет Беца

Автобусы с генераторами и энергетическим оборудованием направляются в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине справиться с тяжелой зимой среди умышленных нападений России на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу .

Пострадавшим от войны украинцам Эстонский совет по делам беженцев предоставит денежную помощь. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется уязвимым категориям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb