Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины
9 декабря из Эстонии в Украину направили 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием. В частности, помощь отправят в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву
Об этом сообщает в твиттере посол Украины в Эстонии Марианна Беца .
"Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину. Выражаем благодарность МИД Эстонии, Минкульта Украины и Минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу", - пишет Беца
Автобусы с генераторами и энергетическим оборудованием направляются в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине справиться с тяжелой зимой среди умышленных нападений России на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу .
- Пострадавшим от войны украинцам Эстонский совет по делам беженцев предоставит денежную помощь. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется уязвимым категориям.
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