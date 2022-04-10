Эстония отменяет визы лицам с рашистскими знаками V и Z
Эстонские пограничники отменили визы нескольким лицам, которые при пересечении границы использовали символику, которой обозначают себя белорусские и российские захватчики во время войны в Украине
Об этом сообщил эстонский портал err .
Нескольким лицам при пересечении границы отменили визу, поскольку использовали рашистские знаки "Z" и "V", которые используют захватчики во время войны в Украине.
Пограничная служба Эстонии стала более тщательно контролировать использование таких знаков. Запрещенное использование таких знаков ввел департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.
После его решения в стране запрещено, кроме указанной выше символики, использовать георгиевские ленты, поскольку они также служат символикой российских и белорусских оккупантов.
- Напомним, Латвия запретила символику военной агрессии РФ, а в Эстонии будут наказываться за демонстрацию вражеских символов и присоединение к вооруженным силам агрессора.
- 23 марта депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ "Z" к нацистским и коммунистическим.
- 25 марта сообщалось, что в отдельных федеральных землях Германии приступили к штрафам за публичное использование российского оккупационного символа "Z".
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