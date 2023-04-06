Об этом сообщает ERR.

В течение следующих трех лет запрещено въезжать в Эстонию художественному руководителю театра Дмитрию Исаеву и директору театра Дамиру Садрееву.

Театр "Нитья" родом из Екатеринбурга, но, по словам организаторов, не имеет стационарной площадки, постоянно гастролирует как по Европе, так и по России. У актеров оформлена шенгенская виза, на основании которой они могут передвигаться по Евросоюзу.

Однако во вторник Министерство культуры Эстонии не поддержало выступление театра в Эстонии. "Если речь идет о художественном коллективе из России, который, насколько нам известно, выступал, например, в Крыму в 2019 году, и сейчас постоянно гастролирует по России, то однозначно возникнут сомнения, уместна ли такая труппа на эстонской сцене. Поэтому Министерство культуры во вторник н. с Министерством внутренних дел, чтобы попросить оценку, создает ли театр угрозу общественному порядку Эстонии", - пояснил глава отдела коммуникаций Министерства культуры Меелис Компус.

В Эстонии театр планировал дать восемь спектаклей, две из которых были упразднены ранее из-за того, что у некоторых актеров закончились шенгенские визы.

Еще во вторник продавались билеты на шесть представлений театра в разных городах Эстонии. Организаторы заявили, что в случае отмены представлений билеты будут возвращены.