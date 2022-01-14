Эстония осуждает хакерскую атаку на Украину, - премьер

Об этом она написала в Twitter.



"Мы решительно осуждаем недавние кибератаки против Украины, которые вызывают особое беспокойство в нынешней ситуации безопасности. Стоящих за этим нужно привлечь к ответственности", - отметила Каллас.



Она добавила, что Эстония помогает Украине в этой атаке и в целом с целью повышения ее возможностей в сфере кибербезопасности.

Мы строго надеемся на последние cyber-attacks against #Ukraine, которые являются особенно вдохновляющими в текущем секторе здравоохранения. Those behind will need to be brought to justice. ???????? helps ???????? in connection to this attack & in general to increase their cyber security capabilities. — Kaja Kallas (@kajakallas) 14 января 2022