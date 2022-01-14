Эстония осуждает хакерскую атаку на Украину, - премьер
Премьер Эстонии Кая Каллас осудила кибератаку на сайты украинских госучреждений
Об этом она написала в Twitter.
"Мы решительно осуждаем недавние кибератаки против Украины, которые вызывают особое беспокойство в нынешней ситуации безопасности. Стоящих за этим нужно привлечь к ответственности", - отметила Каллас.
Она добавила, что Эстония помогает Украине в этой атаке и в целом с целью повышения ее возможностей в сфере кибербезопасности.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства
- В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.
- Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.
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