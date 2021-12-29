Эстония осудила ликвидацию Мемориала и заявила о готовности взять на работу сотрудников общества
Эстонский институт исторической памяти намерен трудоустроить ученых из ликвидированного российского общества "Мемориал"
Об этом пишет ERR.
Эстонские ученые заявили, что с 1987 года "Мемориал" изучает политические репрессии СССР и хранит память жертв советского режима.
По словам работников института исторической памяти, решение о ликвидации общества "касается не только России, но и всех стран, которые были оккупированы Советским Союзом или находились под его контролем", демонстрирует желание подавить изучение политических репрессий СССР и запретить публичное выражение уважения жертв советского террора.
Также в заявлении подчеркнули, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы преступления советского режима против человечности, не имеющие срока давности, были расследованы аналогично нюрнбергскому трибуналу и оценены юридически, а информация, собранная "Мемориалом", очень ценна для этого.
"В ситуации, когда изучение преступлений коммунистических режимов становится в России невозможным, наша обязанность - продолжать эту работу. Мы готовы искать возможности для привлечения к работе по созданию музея научных сотрудников из России, которые на родине лишаются возможности продолжить свою научную деятельность", - отметили в Эстонском институте исторической памяти.
- Напомним, 28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации историко-просветительской и правозащитной организации "Мемориал".
- США и Великобритания осудили ликвидацию организации и назвали ее попыткой подавить свободу слова и уничтожить историю.
- Также осудила ликвидацию "Мемориала" Германия.
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