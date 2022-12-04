Эстония оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам

Об этом сообщают на странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Смогут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев граждане, пострадавшие в результате войны. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения.

С подробной информацией о выплатах можно ознакомиться в инфографике.

Чехия планирует продлить беженцам из Украины визы до марта 2024 года.

Украинским беженцам в Польше необходимо будет частично оплачивать проживание в коллективных центрах

Правительству Британии направили петицию с просьбой помочь с жильем для беженцев из Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb