Эстония оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам
Пострадавшим от войны украинцам Эстонский совет по делам беженцев предоставит денежную помощь. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется уязвимым категориям
Об этом сообщают на странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Смогут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев граждане, пострадавшие в результате войны. Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения.
С подробной информацией о выплатах можно ознакомиться в инфографике.
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