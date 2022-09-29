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Эстония официально запретила импорт российского газа с 1 января

29 сентября, 2022 четверг
15:35
Мир

Правительство Эстонии приняло постановление, вводящее запрет на импорт и покупку природного газа из России со следующего года

Об этом сообщило издание Postimees .

Запрет будет действовать также на предоставление услуг, связанных с транзитом, на импорт природного газа и покупку с целью транзита или закачки в сети распределения.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что еще в апреле правительство Эстонии договорилось прекратить импорт российского газа в страну до конца 2022 года и компенсировать эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу. Теперь это решение закреплено официально.

Цель – оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов России, добавил Рейнсалу.

Решение повлияет прежде всего на газовые предприятия Эстонии, имеющие лицензии на импорт российского газа. Для бытовых потребителей эта мера не приведет к изменению поставок, поскольку с апреля 2022 года природный газ из России в Эстонию почти не поставлялся.

По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, решение не влияет на безопасность поставок газа в Эстонию.

"Чтобы обеспечить наличие газа после окончания российского импорта, мы сделали несколько шагов, например создали техническую базу для приема поставок сжиженного газа и увеличили пропускную способность существующих точек подключения. Чтобы еще больше снизить риски, мы также создали государственный стратегический резерв газа в Центре стратегических ресурсов Эстонии", – сказал Сиккут.

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