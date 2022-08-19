Эстония официально предложит ЕС ввести восьмой пакет санкций против РФ

Об этом пишет ERR со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также под ограничения попали дополнительные физические лица и организации. Эстония также хотела бы, что ограничения также распространились и на поездки граждан РФ в Европу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это сделала Эстония.

"Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - подчеркнул он.

18 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

В тот же день правительство Эстонии приняло решение об отправке в Украину еще одного пакета оборонной помощи.

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