Об этом в интервью рассказал министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Кристиан Ярван, сообщает Укринформ.

"Эстония понимает, что риск кибератак всегда будет частью информационного общества - риск, к которому следует относиться очень серьезно. Быть цифровым обществом означает подвергаться киберугрозам. Главное - осознавать риски и работать над их уменьшением. Вы никогда не можете быть на 100% защищены от кибератак, но вы можете минимизировать их негативное влияние на ваши службы", – отметил Ярван.

Он отметил, что с 24 февраля, дня полномасштабного вторжения, сотрудничество между Эстонией и Украиной на этом направлении значительно активизировалось. Правительство Эстонии является одним из самых активных партнеров в вопросе помощи и поддержки украинских властей в защите от российских кибератак.

"Эстония поддержала непрерывность работы украинских цифровых сервисов в облаке и из-за границ Украины, а эстонское правительство и местные технологические компании оказали материальную поддержку Украине, в том числе в виде бесплатного оборудования для мониторинга и противодействия кибератакам", - резюмировал Ярван.

Отметим, за время полномасштабного вторжения РФ Эстония приняла около 55 тыс. беженцев из Украины

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