Об этом он написал в твиттере .

Рейнсал отмечает, что проведение этих "референдумов" является нарушением международных законов.

"Мы никогда не признаем результатов недействительных "референдумов" России, незаконной аннексии территорий Украины. Наша поддержка Украины непреклонна. Эти вопиющие нарушения международных законов и принципов гуманности показывают настоящее лицо России", - говорится в сообщении.

ООН не будет признавать псевдореферендумы на временно оккупированных территориях настоящим проявлением воли украинцев.