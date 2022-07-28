Эстония не будет выдавать россиянам визы или свидетельства, необходимые для обучения
Правительство одобрило решение, запрещающее гражданам России оформлять временные виды на жительство и визы с целью обучения в Эстонии
Об этом сообщают на сайте правительства.
"Правительство Эстонии одобрило санкцию, которая ограничивает граждан России подавать документы на временные разрешения на проживание или визы с целью обучения в Эстонии", - говорится в сообщении.
Кроме того, ограничение предполагает, что краткосрочное трудоустройство россиян и белорусов можно будет оформить только при наличии у них действующей визы от Эстонии.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что неоправданная война России против Украины не только грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и Европейского Союза.
"Продление санкций против России имеет важное значение для обеспечения постоянного давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это будет иметь положительный эффект для нашей собственной безопасности", - сказал он.
- 26 июля Министерство иностранных дел Эстонии призвало ЕС запретить шенгенские визы для россиян.
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