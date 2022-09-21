Эстония не будет пускать в страну россиян, воевавших в Украине

Об этом сообщил вице-канцлер министерства внутренних дел Эстонии Вейко Комусаар, передает издание ERR.

Вице-канцлер заявил, что Эстония не имеет права ограничить выезд россиян из страны, однако, если станет известно, что они участвовали в военных действиях на территории Украины, вернуться они не смогут.

"Эстония не вводила никаких ограничений на выезд граждан России из страны. Однако если мы узнаем, что они отправились на войну, то возможности вернуться в Эстонию у них не будет", - сказал Комусаар.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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