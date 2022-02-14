Эстония не будет эвакуировать свое посольство в Киеве и не будет отзывать инструкторов
На фоне усиления риска эскалации вокруг Украины Эстония оставит открытым свое посольство в Киеве и не будет отзывать своих военных инструкторов
Об этом было решено на экстренном заседании эстонского правительства в понедельник, 14 февраля, сообщает ERR .
"Эстонское государство поддерживает Украину и народ Украины и будет продолжать оказывать помощь, даже если российская агрессия в Украине перерастет в войну. Поддерживая Украину, мы постоянно консультируемся с нашими союзниками", - заявила премьер-министр Кая Каллас.
По словам министерства иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, посольство Эстонии в Киеве продолжит свою работу.
"Хотя ситуация в Украине напряженная, посольство Эстонии в Киеве обязательно продолжит работу и сможет предложить эстонцам помощь в выезде из Украины, но важно подчеркнуть, что если ситуация будет усложняться, оказание необходимой помощи может быть существенно усложнено по независимым от нас причинам", - – заявила она.
Министр обороны Калле Лаанет отметил, что Эстония не будет отзывать из Украины военнослужащих Сил обороны, занимающихся там обучением местным военным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.2
Покупка 28.2Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.83
- Актуальное
- Важное