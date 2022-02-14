Эстония не будет эвакуировать свое посольство в Киеве и не будет отзывать инструкторов

Об этом было решено на экстренном заседании эстонского правительства в понедельник, 14 февраля, сообщает ERR .



"Эстонское государство поддерживает Украину и народ Украины и будет продолжать оказывать помощь, даже если российская агрессия в Украине перерастет в войну. Поддерживая Украину, мы постоянно консультируемся с нашими союзниками", - заявила премьер-министр Кая Каллас.



По словам министерства иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, посольство Эстонии в Киеве продолжит свою работу.



"Хотя ситуация в Украине напряженная, посольство Эстонии в Киеве обязательно продолжит работу и сможет предложить эстонцам помощь в выезде из Украины, но важно подчеркнуть, что если ситуация будет усложняться, оказание необходимой помощи может быть существенно усложнено по независимым от нас причинам", - – заявила она.



Министр обороны Калле Лаанет отметил, что Эстония не будет отзывать из Украины военнослужащих Сил обороны, занимающихся там обучением местным военным.



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