Эстония направила Украине военную помощь на сумму €230 млн, - Центр оборонных инвестиций

Сообщает издание ERR News.

"С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также поддерживали направление в Украину широкомасштабной частной помощи. В общем, из Эстонии в Украину поступило военное пособие на сумму 230 миллионов евро",- сказал глава центра Магнус-Вальдемар Саар. .

Кроме противотанковых ракет Javelin и 122-мм гаубиц, Эстония послала тральщики (военные корабли специального назначения), противотанковые гранатометы, управляемые противотанковыми системами и другой военной техникой.

"Вся вышеупомянутая помощь уже поступила в Украину", – добавил он.

Также руководитель центра сказал, что Эстония ищет еще больше способов помочь Украине.

"Военное давление России на Украину огромно. Чтобы противостоять, Украине нужна всесторонняя поддержка в виде оружия, медицинских материалов и средств защиты. Силы обороны направили в Украину как можно больше своих припасов, чтобы помочь украинским вооруженным силам в борьбе за национальную независимость", - сказал генерал -лейтенант Мартин Герем.

23 февраля Эстония призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для вступления в НАТО.

10 марта Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России.

5 апреля Латвия и Эстония выслали российских дипломатов и закрыли консульство РФ.

19 апреля Эстония стала рекордсменом, пообещав Украине помощь на сумму почти 0,8% ее собственного ВВП.

21 апреля правительство Эстонии (Рийгикогу) первым в мире после ВР Украины приняло резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцида против украинской нации.

25 апреля Эстония на 5 лет ввела запрет на въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.

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