Эстония направила Украине военную помощь на сумму €230 млн, - Центр оборонных инвестиций
Военная помощь, которую Эстония направила Украине с начала полномасштабного вторжения России, стоит около 230 миллионов евро. Об этом 6 мая сообщил Центр оборонных инвестиций страны
Сообщает издание ERR News.
"С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также поддерживали направление в Украину широкомасштабной частной помощи. В общем, из Эстонии в Украину поступило военное пособие на сумму 230 миллионов евро",- сказал глава центра Магнус-Вальдемар Саар. .
Кроме противотанковых ракет Javelin и 122-мм гаубиц, Эстония послала тральщики (военные корабли специального назначения), противотанковые гранатометы, управляемые противотанковыми системами и другой военной техникой.
"Вся вышеупомянутая помощь уже поступила в Украину", – добавил он.
Также руководитель центра сказал, что Эстония ищет еще больше способов помочь Украине.
"Военное давление России на Украину огромно. Чтобы противостоять, Украине нужна всесторонняя поддержка в виде оружия, медицинских материалов и средств защиты. Силы обороны направили в Украину как можно больше своих припасов, чтобы помочь украинским вооруженным силам в борьбе за национальную независимость", - сказал генерал -лейтенант Мартин Герем.
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