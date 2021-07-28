Эстония направила Украине 50 тыс. вакцины AstraZeneca
В Украину самолетом эстонских ВВС отправлена партия из 52 800 доз вакцин от коронавируса производства AstraZeneca
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Эстонии.
Вакцина будет в основном использована для иммунизации военнослужащих запаса.
Эстония пожертвует Украине 200 тыс. доз вакцины. Эти 52 800 доз предоставляются в рамках двусторонней помощи, а остальные - через механизм распределения вакцин ЕС.
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"Этот шаг будет способствовать ограничению распространения пандемии в нашем регионе, позволяя Украине больше сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов", - сказала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.
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