Эстония направила Украине 50 тыс. вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Эстонии.

Вакцина будет в основном использована для иммунизации военнослужащих запаса.



Эстония пожертвует Украине 200 тыс. доз вакцины. Эти 52 800 доз предоставляются в рамках двусторонней помощи, а остальные - через механизм распределения вакцин ЕС.



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"Этот шаг будет способствовать ограничению распространения пандемии в нашем регионе, позволяя Украине больше сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов", - сказала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.