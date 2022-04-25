Эстония на пять лет запретила въезд российскому певцу Киркорову

Об этом сообщает ERR.

Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до 2027 года. Также запретили въезд певице Полине Гагариной.

Ближайший концерт Киркорова в Эстонии должен был пройти 27 мая в Таллинне.

В январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову на территорию страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.