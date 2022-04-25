Эстония на пять лет запретила въезд российскому певцу Киркорову
Эстония на 5 лет ввела запрет на въезд российскому певцу Филиппу Киркорову
Об этом сообщает ERR.
Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до 2027 года. Также запретили въезд певице Полине Гагариной.
Ближайший концерт Киркорова в Эстонии должен был пройти 27 мая в Таллинне.
- В январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову на территорию страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.
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