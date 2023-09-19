Эстония, Люксембург и Украина создали IT-коалицию, которая должна дать ВСУ преимущество на поле боя

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Эстонии.

"Роль информационно-коммуникационных технологий в этой войне, безусловно, труднее осознать, поскольку кинетическая деятельность на фронте гораздо заметнее. Однако действия в киберсфере являются значительными усилителями происходящего на физическом поле боя. Для Эстонии это удовольствие и честь иметь возможность использовать свои компетенции электронного государства для поддержки Украины", – сказал министр обороны Анно Певкур.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что ІТ-коалиция будет сосредотачиваться на обеспечении безопасной и устойчивой ІТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя.

На презентационном мероприятии IT Coalition также подписали Декларацию о намерениях Бельгия, Литва и Дания.