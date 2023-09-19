Эстония, Люксембург и Украина создали IT-коалицию, которая должна дать ВСУ преимущество на поле боя
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 19 сентября Эстония, Люксембург и Украина положили начало ІТ-коалиции, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Эстонии.
"Роль информационно-коммуникационных технологий в этой войне, безусловно, труднее осознать, поскольку кинетическая деятельность на фронте гораздо заметнее. Однако действия в киберсфере являются значительными усилителями происходящего на физическом поле боя. Для Эстонии это удовольствие и честь иметь возможность использовать свои компетенции электронного государства для поддержки Украины", – сказал министр обороны Анно Певкур.
В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что ІТ-коалиция будет сосредотачиваться на обеспечении безопасной и устойчивой ІТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя.
На презентационном мероприятии IT Coalition также подписали Декларацию о намерениях Бельгия, Литва и Дания.
- 19 сентября в Германии в очном формате проходит уже 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" . Впервые в нем участвует Рустем Умеров как новый глава Минобороны.
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