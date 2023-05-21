Эстония и Латвия объявили о переговорах о закупке немецкой системы ПВО Iris-T
Эстония и Латвия начали переговоры с немецкой компанией Diehl Defence, чтобы заключить соглашение о приобретении системы ПВО Iris-T SLM
Об этом заявили министры обороны двух стран Ханно Певкур и Инара Мурниеце, сообщила пресс-служба эстонского ведомства.
"Если переговоры будут успешными, мы надеемся добиться согласия и объявить официального победителя тендера этим летом", - отметил Певкур.
"Совместно выбранная система противовоздушной обороны средней дальности повышает безопасность воздушного пространства Латвии и Эстонии и обеспечивает лучшую возможную защиту для людей и гражданской и военной инфраструктуры", - сказала Мурниеце.
В июне 2022 г. на саммите НАТО в Мадриде Эстония и Латвия подписали меморандум о совместных закупках о намерениях по приобретению средств ПВО средней дальности.
"Мы задались целью обеспечить Эстонию системой противовоздушной обороны средней дальности до 2025 года, а для этого первые системы должны поступить сюда в 2024 году", - сказал Певкур.
Точная стоимость закупки вместе со сроками доставки будет объявлена после переговоров. Цена средств включает систему ПВО средней дальности, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие связанные с этим расходы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное