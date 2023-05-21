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Эстония и Латвия объявили о переговорах о закупке немецкой системы ПВО Iris-T

21 мая, 2023 воскресенье
15:04
Мир

Эстония и Латвия начали переговоры с немецкой компанией Diehl Defence, чтобы заключить соглашение о приобретении системы ПВО Iris-T SLM

Об этом заявили министры обороны двух стран Ханно Певкур и Инара Мурниеце, сообщила пресс-служба эстонского ведомства.

"Если переговоры будут успешными, мы надеемся добиться согласия и объявить официального победителя тендера этим летом", - отметил Певкур.

"Совместно выбранная система противовоздушной обороны средней дальности повышает безопасность воздушного пространства Латвии и Эстонии и обеспечивает лучшую возможную защиту для людей и гражданской и военной инфраструктуры", - сказала Мурниеце.

В июне 2022 г. на саммите НАТО в Мадриде Эстония и Латвия подписали меморандум о совместных закупках о намерениях по приобретению средств ПВО средней дальности.

"Мы задались целью обеспечить Эстонию системой противовоздушной обороны средней дальности до 2025 года, а для этого первые системы должны поступить сюда в 2024 году", - сказал Певкур.

Точная стоимость закупки вместе со сроками доставки будет объявлена после переговоров. Цена средств включает систему ПВО средней дальности, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие связанные с этим расходы.

Латвия
оружие
Эстония
Германия
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