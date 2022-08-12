Об этомсообщает Iltalehti.

"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", - сказал Певкур.

Он также подчеркнул, что это решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", – уверен глава эстонского минобороны.

Как напоминает Iltalehti, финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону еще в 1930-х годах. Однако обеим странам тогда не хватало союзников. Теперь в НАТО в защите Эстонии и Финляндии принимают участие такие государства, как США и Великобритания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb