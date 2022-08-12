Эстония и Финляндия объединят противоракетную оборону в Финском заливе
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал объединение ракетных комплексов страны с такими из Финляндии для укрепления береговой обороны в Финском заливе, который кроме двух стран омывает также берега России
Об этомсообщает Iltalehti.
"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", - сказал Певкур.
Он также подчеркнул, что это решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", – уверен глава эстонского минобороны.
Как напоминает Iltalehti, финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону еще в 1930-х годах. Однако обеим странам тогда не хватало союзников. Теперь в НАТО в защите Эстонии и Финляндии принимают участие такие государства, как США и Великобритания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное