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Главная Мир Эстония и Финляндия объединят противоракетную оборону в Финском заливе

Эстония и Финляндия объединят противоракетную оборону в Финском заливе

12 августа, 2022 пятница
17:15
Мир

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал объединение ракетных комплексов страны с такими из Финляндии для укрепления береговой обороны в Финском заливе, который кроме двух стран омывает также берега России

Об этомсообщает Iltalehti.

"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", - сказал Певкур.

Он также подчеркнул, что это решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", – уверен глава эстонского минобороны.

Как напоминает Iltalehti, финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону еще в 1930-х годах. Однако обеим странам тогда не хватало союзников. Теперь в НАТО в защите Эстонии и Финляндии принимают участие такие государства, как США и Великобритания.

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