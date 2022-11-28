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Эстония готовит к отправке генераторы для Украины

28 ноября, 2022 понедельник
14:36
Мир

Эстония готовит к отправке в Украину генераторы и ищет трансформаторы, которые тоже можно отправить для поддержки поврежденной российскими атаками энергетической системы

Об этом рассказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

"Сейчас эстонские генераторы буквально "на пути в Украину". Мы в ближайшее время собираемся отправить в Украину генераторы", - сказал он.

"Я знаю, что нужны определенные типы трансформаторов. И потому мы пересмотрели все наши резервы. Мы стараемся все присылать быстрыми темпами", - добавил министр.

Рейнсалу также заявил о намерении провести во время встречи министров иностранных дел НАТО по энергетической безопасности дискуссию о том, как поддержать Украину.

Министр добавил, что основной задачей стран западного общества является немедленная поставка Украине ракет большой дальности.

"Те страны западного общества, которые способны доставить ракеты большой дальности, должны немедленно поставить их Украине, потому что Украине нужен щит для защиты своего народа", — подчеркнул Рейнсалу.

  • В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.
  • В Укрэнерго сообщили, что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.
  • Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.
  • Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

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