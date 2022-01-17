Эстония готова разместить тысячи солдат быстрого реагирования НАТО
В министерстве обороны Эстонии заявили о готовности разместить до 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО
Об этом сообщает ERR .
В министерстве обороны Эстонии заявили, что в стране все готово к размещению до 5 тыс. солдат быстрого реагирования. При необходимости министерство готово построить новые казармы для постоянного размещения военных НАТО в условиях укрепления восточного фланга Североатлантического союза.
"Мы ясно видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - заявил канцлер Минобороны. Эстонии Кусти Сальм.
По его словам, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где можно хранить оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.
Канцлер добавил, что даже если для солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в специальных контейнерах или палатках, а если солдаты будут долгое время оставаться в стране, то для них будут построены казармы.
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