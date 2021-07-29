Эстония готова признавать украинские свидетельства о вакцинации, - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты о вакцинации
Об этом Ляшко написал в Facebook.
"Благодарны за намерения Эстонии помочь нам с вакцинами от COVID-19 и за первую партию из 52 тыс. доз AstraZeneca, которую Украина получила вчера. Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства о вакцинации, выданные украинскими врачами, а также цифровые ковидные сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины", - написал Ляшко.
Также он рассказал, что Украина договорилась наладить обмен опытом в создании и работе университетских клиник.
"Ведь эстонские - одни из лучших. Мы пригласили коллег присоединиться к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения. Благодаря таким спискам мы можем заранее позаботиться о производстве препаратов, оборудования или средств индивидуальной защиты, запасы которых должны присутствовать в странах постоянно. Тогда в случае угроз чрезвычайных ситуаций мы сможем быть относительно независимыми от крупных иностранных производителей", - добавил Ляшко.
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