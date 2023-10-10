Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас

Об этом пишет ERR .

Согласно внутреннему исследованию ЕС, если Украина присоединится к Евросоюзу, то он должен выплатить нашему государству почти 190 миллиардов евро в течение семи лет. Это означает, что несколько нынешних стран-бенефициаров, включая Эстонию, станут просто вкладчиками в казну ЕС, и не смогут получать оттуда выплаты. Каллас заявила, что Эстония готова к этому в будущем.

"В конце концов это произойдет, но не сразу", - добавила премьер, пояснив, что в долгосрочной перспективе это не станет проблемой для Эстонии.

Каллас также призвала другие страны ЕС начать работу над бюджетными реформами, позволяющими Украине вступить в Евросоюз.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это изменения, которые вводятся годами .

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

СМИ утверждают , что в октябре Европейская комиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной по членству в ЕС: европейские лидеры обсудят возможные промежуточные условия в декабре.