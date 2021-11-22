Эстония допустила введение новых санкций ЕС против Беларуси до конца ноября

Об этом сообщает ERR .



"В настоящее время поставлена ​​цель ввести санкции до конца месяца", - сказала Лийметс.



По словам министерства иностранных дел Эстонии, новые санкции будут согласованы с другими странами-единомышленниками, в том числе США.



Напомним, 15 ноября ЕС согласовал новый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе. Под действие санкций должны попасть около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию "Белавиа", которая перевозила мигрантов из стран Ближнего Востока.



"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета - юридические службы Евросоюза его шлифуют", - добавила глава МИД Эстонии.



На вопрос, будут ли применены санкции против компании "Белавиа", министр ответила, что пока невозможно точно сказать, какие юридические и физические лица попали в список.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb