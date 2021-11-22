Эстония допустила введение новых санкций ЕС против Беларуси до конца ноября
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новый пакет санкций Евросоюза против Беларуси может быть введен до конца ноября 2021 года
Об этом сообщает ERR .
"В настоящее время поставлена цель ввести санкции до конца месяца", - сказала Лийметс.
По словам министерства иностранных дел Эстонии, новые санкции будут согласованы с другими странами-единомышленниками, в том числе США.
Напомним, 15 ноября ЕС согласовал новый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе. Под действие санкций должны попасть около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию "Белавиа", которая перевозила мигрантов из стран Ближнего Востока.
"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета - юридические службы Евросоюза его шлифуют", - добавила глава МИД Эстонии.
На вопрос, будут ли применены санкции против компании "Белавиа", министр ответила, что пока невозможно точно сказать, какие юридические и физические лица попали в список.
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