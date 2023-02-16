Об этом сообщает эстонское русскоязычное издание Rus.ERR со ссылкой на информацию эстонской полиции.

Как сообщили в полиции, вид на жительство иностранца может быть аннулирован, если его владелец представляет угрозу государственной безопасности и общественному порядку.

По информации издания, Чаулин подтвердил, что покинул Эстонию. Он заявил, что его вызвали в полицию под предлогом возвращения конфискованных портретов "Бессмертного полка". В отделе полиции ему "выдвинули обвинения на 30 листах, забрали телефон и документы и выслали". Он утверждает, что ему не дали возможности связаться с адвокатом. Сейчас Чаулин находится в Санкт-Петербурге и решает, будет ли оспаривать решение полиции.

В комментарии Postimees он рассказал , что не согласен с тем, что несет угрозу общественному порядку или государственной безопасности и намерен обжаловать решение о его депортации. Также он заявил, что в России никому не нужно.

Как сообщает "Радио Свобода", Сергей Чаулин проживал в Таллинне, у него нет ни одного гражданства. Он не раз выступал в поддержку аннексии Россией Крыма, а затем оккупации Луганской и Донецкой областей. Чаулин был председателем правления движения "Ночной дозор", который в апреле 2007 года выступал против переноса памятника "Советскому воину-освободителю" в Таллинне из центра города на военное кладбище, а затем ежегодно организовывал памятные мероприятия в дату переноса связанных с ним протестов.

В 2016 году Чаулин вместе с другими организаторами таллинского шествия "Бессмертный полк" был привлечен в суд по обвинению в организации несогласованного публичного мероприятия. Активисты были оштрафованы, но они смогли обжаловать штрафы.

Чаулин руководил организацией "Русские соотечественники в Европе". По мнению полиции безопасности, эта организация транслировала политику Кремля, а сам Чаулин "активно распространял враждебную российскую пропаганду" и "годами разжигал национальную и политическую ненависть под флагом антифашистского движения".

Это не первый случай приостановки деятельности прокремлевских активистов в Эстонии. В мае 2022 года был лишен вида на жительство и выслан из страны российский гражданин Алексей Есаков, сотрудничавший с Чаулиным в его проектах. Есаков обвинял власти Эстонии в "геноциде россиян". По мнению полиции, он разжигал межнациональную рознь, распространял кремлевскую пропаганду и сотрудничал с российскими пропагандистскими каналами.

Еще один союзник Чаулин Сергей Середенко в сентябре 2022 года был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в антигосударственной деятельности. Чаулин, говоря о приговоре Середенко, обвинил эстонское государство в репрессиях.