Эстония будет предлагать включить главу РПЦ Кирилла в санкционный список ЕС

Об этом заявил глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу.

По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, восхваляющими "геноцидную войну".

Глава Российской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил на днях, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и обязанность перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим российским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.

27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению России и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".

Отметим, что о наложении санкций ЕС на Кирилла говорилось при обсуждении прошлых пакетов. Однако единства по этому поводу достичь не удалось. Категорически против введения санкций против Кирилла выступила Венгрия.

Петр Порошенко в апреле призвал мир ввести санкции против Русской православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилл) за участие в военных преступлениях и геноцид украинцев.

16 июня санкции против патриарха Кирилла и ряда прокремлевских преступников ввела Великобритания.

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