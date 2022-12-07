Об этом сообщила полиция безопасности Эстонии в твиттере.

"Служение российской политике раскола будет иметь последствия. Вместе с Департаментом полиции мы аннулировали вид на жительство Александра Корнилова, кремлевского активиста, звена российской сети влияния", - говорится в сообщении.

Корнилову также запрещен въезд в Шенген на 5 лет.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Думаю, что решение связано с моей профессиональной журналистской деятельностью", – прокомментировал Корнилов изданию ERR.

В материале ERR упоминается, что имя Корнилова фигурирует в ежегоднике эстонской Полиции безопасности еще за 2014 год (вышел в свет в апреле 2015). Там он упоминается как руководитель пропагандистского портала baltija.eu и организатор деятельности медиапроекта Baltnews, запущенного в странах Балтии в октябре 2014 года зарегистрированной компанией Holding BV, которая, как считают эстонские спецслужбы, контролируется лицами, связанными с агентством "Россия сегодня".

Выполнение задач оплачивается через теневые фирмы, контролируемые "Россией сегодня". От имени освобожденных от уплаты налогов фирм Александра Корнилова, по данным полиции безопасности, ежемесячно выплачивается 11 400 евро.

2 декабря российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о нарушении прав россиян, мобилизованных для участия в войне против Украины, и о том, что многим российским военнослужащим зрители канала "смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами неа фронте. В тот же день Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) наложил на телеканал "Дождь" штраф в 10 тысяч евро за карту с Крымом в составе РФ.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание российского телеканала "Дождь". 7 декабря вещание телеканала "Дождь", призывавшего поддерживать российских оккупантов, также запретило Литва.

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