Эстафетную палочку передам незаметно в руки другого. Джонсон уйдет в отставку, несмотря на призывы остаться
Британский премьер заявил, что уйдет в отставку, несмотря на петиции с призывом оставить его лидером консерваторов
Об этом сообщает Herald Scotland.
"Мы подошли к следующему этапу большой политической эстафетной гонки. Я могу вас заверить, что эстафетную палочку передам незаметно в руки другого. Я могу заверить вас, что этот человек продолжит вести ту же программу", - заявил Джонсон, выступая на бизнес-форуме в Бирмингеме.
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