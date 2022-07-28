Об этом сообщает Herald Scotland.

"Мы подошли к следующему этапу большой политической эстафетной гонки. Я могу вас заверить, что эстафетную палочку передам незаметно в руки другого. Я могу заверить вас, что этот человек продолжит вести ту же программу", - заявил Джонсон, выступая на бизнес-форуме в Бирмингеме.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

Претенденты на должность Джонсона ответили на вопрос о возможности прямого участия Британии в войне с РФ.

20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап в борьбе за лидерство в партии.

27 июля появились сообщения о том, что Джонсон может заменить Столтенберга в должности генсека НАТО

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